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HARUN AKKAYA

Çorum Amatör futbol tarihinin en köklü kulüplerinden Çimentospor tarihe karıştı. Çimentospor’un ismi Çorum Anadolu FK olarak değiştirildi.

Çimento Fabrikası’nın kurulmasının ardından sosyal aktivite için kurulan Çimentospor kulübü 1959 yılında faaliyete başladı.

Faaliyet gösterdiği yıllar içinde sayısız şampiyonluklar kazandıran futbolun yanı sıra salon sporlarında da ilimizi temsil eden Çimentospor kulübü futbolda da o zamanki adı ile Deplasman Amatör Lig’de iki kez 3. lige yükselmenin kapısından döndü.

Fabrikanın özelleştirilmesinin ardından yeterli kaynak bulamayan yeşil beyazlı kulüp son yıllarda faaliyetlerine ara verdi.

Kapanma noktasına geldiği anda ise Ali Dursun kulübe talip oldu ve devir aldı.

Çimentospor ismi ile pandemi sürecinde ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden yeşil beyazlı kulüp önceki yıl küçülme kararı aldı ve sadece alt yapılarda liglere katılma kararı aldı.

Gelinen bu noktada isim değişikliğine giden Çimentospor’un ismi Çorum Anadolu FK olarak rengi ise siyah beyaz olarak değiştirildi.

Başkan Ali Dursun yeni isimleri ile Çorum amatör futbolunda alt yapıda güçlü çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.