Anne, bebek ve çocuk mağazacılığı sektöründe öncü firma olan Civil, sezon sezonu büyük indirim kampanyası başlattı.

2013 yılından beri Yeniyol Mahallesi Hamam Sokak numara 20 (Eski Belediye Taş bina arkası) adresinde Çorum halkına hizmet veren Civil Mağazası, kışlık tüm ürünlerde yüzde 70’e varan indirim kampanyası başlattı.

Enflasyona rağmen sezonluk kışlık ürünlerden Çorum halkının yararlanması için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Civil Çorum Şube Müdürü Mehmet Fatih Atmaca, kampanyanın kış sezonu bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Civil reyonlarında yenidoğan elbiseleri, anne ve çocuk ile 14 yaşına kadar ihtiyacı olacak olan tüm tekstil, beslenme gereçleri ve taşıma gruplarını kapsayan geniş ürün yelpazesinde kampanya olduğunu dile getiren Atmaca; “Mevsim ürünlerin hemen hemen tümünde yüzde 40,50,60 hatta 70’e varan indirim kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızın en iyiye ulaşması için yapılan indirimler kısa süreli veya şartlı olarak değil mevsim boyunca devam edecek. Kaliteli ürünlerimizi uygun fiyata sunmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi ve fiyatlarımızı yakından görmek isteyen herkesi eski Belediye Binası arkasındaki mağazamıza bekliyoruz.” dedi