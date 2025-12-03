Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 1 Eylül 2025 itibariyle başlayan 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

Özdemir, ÇKS işlemleri konusunda çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla Ziraat Odası’nın Tarım İl Müdürlüğü ek binasının alt katında hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Başkan Özdemir, 01.01.2026 tarihinden sonra edinilen araziler için kiralama ve taahhütname ile yapılacak arazi işleme başvurularının 30 Haziran 2026’da sona ereceğini ifade ederek, çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kayıtlarını zamanında yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

İlde planlı üretime geçilmesi nedeniyle ekilişlerin doğru bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, ürün değişikliği yapacak çiftçilerin 15 Mart – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında Tarım İl Müdürlüğü’ne B Formu ile başvurmaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca üreticilerin, 1. ürün ekilişlerini kaydetmek şartıyla 2. ürün kayıtlarını 30 Haziran 2026’ya kadar yapabileceklerini belirten Özdemir, açıklamasını “Tüm çiftçilerimize duyurulur. 2026 yılı üretim sezonu tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” sözleriyle tamamladı.