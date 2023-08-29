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Sakarya'da eşinden boşanma aşamasındaki adam küçük çocuğunu annesinden kaçırarak, Çorum'a getirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum'un Osmancık ilçesinde olduğu tespit edilen baba ve kaçırılan çocuğu camdan kaçmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Küçük çocuğu kaçıran baba ve bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin Adliye'ye sevk edilen baba ve yanındaki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı kaçırılan küçük cocuğu annesine teslim etti.