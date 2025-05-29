Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Festivalinin yıldızı Serenay Kaya oldu.

Şehitler Parkı’nda düzenlenen ve 1500 öğrencinin katıldığı Çocuk festivali birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

Çocuk festivalinde ‘Ailemle eğitim yolculuğum’ projesi ‘Yaşam Becerileri’ projesi ve ‘Mavi Yeşil etiketli çevre dostu okul’ projesi ve 100 Yüze 100 çocuk oyunu stantları yer aldı. Festivalda halk oyunları gösterileri, çeşitli yarışmalar ve renkli etkinlikler yer aldı.

Festivalin yıldızı ve özel çiçeği ise Bahçelievler İlkokulu öğrencisi Serenay Kaya oldu.

Arkadaşları ile birlikte yapmış olduğu Halk Oyunları gösterisinde üstün performansın azmin ve sevginin büyük engelleri aşacağını bir kez daha gösterdi ve izleyenlerin büyük alkışını aldı.