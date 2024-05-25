Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü “20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü” kapsamında "Çocuk-Ergen ve Bağımlılık Paneli" gerçekleştirdi.

Meslek Yüksek Okulları Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmalarını yapan Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, bağımlılık konusunun toplum açısından hassas ve önemli bir konu olduğunu vurguladılar.

Moderatörlüğünü Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Bolat'ın yaptığı panele konuşmacı olarak Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memurları İzzet Tokat ve Merve Yeşilırmak Cihan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Dr. Halil İbrahim Ölçüm ve Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya katıldı. Panelin sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.