Sivas’ın Zara ilçesinde Kaymakam Enes Emircan Buyuran’ın, köy ziyareti sırasında yaptığı samimi açıklamalar izleyenleri gülümsetti. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Buyuran, çocukluk yıllarında kar yağması için dua ettiğini ancak şimdi yolların kapanmaması için dua ettiğini anlattı.

Kar altında gerçekleşen ziyaret sırasında çevresindekilere içtenlikle konuşan Buyuran, “İlkokul ve liseyi İzmir’de okudum. O yıllarda hep kar yağmasını ister, Allah’a ‘Kar yağsın da oyun oynayalım’ diye dua ederdim. Kaymakam olduktan sonra ise durum değişti. Şimdi ‘Allah’ım kar yağdırma, yollar kapanmasın’ diye dua ediyorum” sözleriyle hem gülümsetti hem de yaşadığı değişimi paylaştı.

Sosyal medyada ilgi gören görüntülere, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kayıtsız kalmadı. Yerlikaya, videoyu paylaşarak, "Sevgili Kaymakamım… Hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı. Evet, yol uzar, insan yol almaya devam eder… Bu yolda ilerlemeye devam" ifadelerini kullandı.