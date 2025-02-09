AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum’da bir dizi etkinliklere katılarak genel gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Türk siyasi hayatının en trajikomik vakası olduğunu savundu. Alar, Eninyurt'un partisi öve hükümete yönelik sözlerine karşılık verdi.

İşte Alar’ın o açıklaması:

MHP’den ihraç edilip kapı kapı parti dolaştıktan sonra ağır küfürler ettiği, PKK’lı ve FETÖ’cü olmakla suçladığı CHP’de soluğu alan Cemal Enginyurt, Türk siyasi tarihinin en trajikomik vakasıdır. Türk siyasi tarihine adını yazdıran ‘Fırıldak Kubi’yi de geçen Cemal Enginyurt, dün ilimizde yapmış olduğu açıklamalarla yine kirli ağız siyasetinin örneklerini vermiştir. Enginyurt, dün Çorum’da yapmış olduğu açıklamalar ile iftira dolu, seviyesiz ve sorumsuz bir siyaset anlayışını sergilemiştir. Siyasi hayatını sürekli parti ve fikir değiştirmek üzerine kuran, dün sövdüğüne bugün övgüler yağdıran, bu siyaset anlayışı milletimiz nezdinde hiç bir zaman kabul görmeyecektir. Türk siyasetinin Enginyurt gibi ilkesiz, seviyesiz, omurgasız ve sürekli hakaret eden zihniyetteki siyasetçilerden arındırılması gerekli olup siyasetin seviyeli olarak yapılması demokratik kazanım ve toplumsal barış açısından önemlidir.

Çiçeği burnunda CHP’li olan Enginyurt, kendisini eleştirenlere “ y……” diyecek kadar seviyesiz, nezaketsiz, kaba ve sığ bir siyaset izleyerek CHP’ye çabuk adapte olduğunu göstermektedir. Ekmek ve simit fiyatından haberdar olmayan, hayalî senaryolar kuran, CHP jargonuna çabuk alıştığı, uyum sağladığı görülen Enginyurt’un, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize yapmış olduğu hakaret ile iftiralarını kınıyoruz.

‘Ben CHP’ye çok sövdüm, sövdüğüm bir partiye gidecek kadar da omurgasız değilim.’ diyen Enginyurt, geçtiğimiz yıllarda CHP karşısında siyaset yapma sebebini “Diyorlar ki ‘Bahçeli MHP’yi sattı, nasıl Tayyip Erdoğan ile birlikte oldu?’ Kimle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayacaktık da ‘kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi’ diyen dinsizle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayacaktık da ‘sabah okunan ezandan tiksiniyorum’ diyen CHP’li Sare ile mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayacaktık da ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyenlerden nefret eden CHP ile mi bir olacaktık? Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmak şereftir, onurdur.” diyerek açıklayan Enginyurt, çok ağır eleştirdiği CHP’ye katılmıştır.

Parti rozetini takan CHP Genel Başkanı’na geçmişte ağır hakaretlerde bulunan ve davalık olan Enginyurt, kırk yıllık CHP’li gibi kendini CHP’lilere alkışlatmıştır. Çorum halkı bu tür seviyesiz, tutarsız, omurgasız ve hakaret eksenli bir siyaset tarzına ve siyasetçiye itibar etmeyecek kadar feraset sahibidir.

AK Parti 22 yılı aşan iktidarı boyunca 19 defa seçim kazanmış, halk 19 defa CHP’ye kırmızı kart göstermiş ve CHP de bu kırmızı kartları alıp cebine koymuştur. Dünkü Kadeş Meydanı’nda CHP’lilerin ceplerinden çıkartıp gösterdikleri kırmızı kart, milletin 19 defa kendilerine göstermiş olduğu ve CHP’lilerin kendi ceplerine koyduğu kırmızı kartlardan sadece birisidir.

Türkiye, Cemal Enginyurt’un ayrıştırıcı diline, öfke siyasetine, seviyesiz üslubuna, omurgasız siyasetine prim vermeyecek kadar büyük bir ülke; Çorum, yapılan binlerce hizmeti görüp takdir eden, Cumhurbaşkanı’na sahip çıkan kadirşinas, vefalı bir şehir; AK Parti ise milletimiz için durmaksızın eser ve hizmet siyaseti yapan, milletin gönlüne girmiş bir dava hareketidir.

AK Parti olarak Çorum halkına hizmet etmeye, memleketimizin her köşesine nice eserler kazandırmaya, milletin gönlüne girmeye devam edeceğiz.”