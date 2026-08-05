Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini yerinde dinlediği "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında, Akkent Mahallesi'nde çocukların dile getirdiği istekler karşılığını buldu.

Akkent Mahallesi'nde düzenlenen Şehir Buluşması sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aşgın, oyun parklarına gitmek ve farklı etkinliklere katılmak istediklerini dile getiren çocukların taleplerini dinledi ve bu isteklerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Aşgın'ın talimatı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından hazırlanan programla çocuklar, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturuldu.

Akkent Mahallesi'nden otobüslerle alınan çocukların ilk durağı Çorum Şehitliği oldu. Şehitliği ziyaret eden çocuklar, burada şehitleri dualarla andı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Çorum Belediyesi Lavanta Bahçesi, Kedi Evi ve Evcil Hayvanlar Parkı'nı gezen çocuklar, doğayla iç içe vakit geçirdi. Çocuklar, özellikle hayvanları yakından görme fırsatı buldukları ziyaretlerde keyifli anlar yaşadı.

Programın devamında Buhara Kültür Merkezi'ne geçen çocuklar, burada Buz pateni ve bowling etkinliklerine katıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen çocuklar, gün boyunca farklı aktivitelerle dolu bir gün yaşadı. Çocukların gün boyu süren programında çeşitli ikramlar da yapıldı.