Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı 10.Çağrısı kapsamında Çorum’da önemli ve örnek bir yatırıma daha destek verecek. Sınırlı Sorumlu Emekçi Kadınlar 19 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hayata geçirilecek "Emekçi Kadınlar 19 Süt İşleme Tesisi Projesi" için hibe sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme tutarı ise 75,6 milyon lira olan Çorum Merkezde Çorum-Ankara karayolu güzergahı üzerinde uygulanacak projeye, TKDK tarafından yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Yatırımın 37,8 milyon liralık kısmı hibe desteği ile karşılanırken, kalan tutar kooperatifin öz kaynaklarıyla finanse edilecek.

ÖRNEK OLACAK BİR YATIRIM HAYATA GEÇİYOR

İmza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kırsal alanda kadınların üretime daha güçlü katılım sağlaması TKDK’nın öncelikleri arasında yer almaktadır. Destek verdiğimiz bütün sektörlerde kadın girişimcilerimize ve aynı zamanda birlik ve kooperatiflere sıralama kriterleri puanlarında pozitif ayrımcılık yaparak projelerinin destek hakkı kazanmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda bu yatırım Çorum’da kadın girişimcilerin bir araya gelerek kooperatifleşmesiyle kırsal kalkınmayı zirveye taşıyacak dev bir yatırıma dönüşmüş durumdadır. Kurulacak süt işleme tesisi Çorum’un süt üretim kapasitesini artırmaya, süte katma değer sağlamaya ve kadınların sektörde istihdamına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu haliyle bu yatırım, kooperatif çatısı altında bir araya gelen aynı zamanda süt üreticisi olan 8 kadınımızın ilimiz ve ülkemiz için örnek bir yatırıma imza attıkları bir birliktelik olmuştur. Atacağımız imzalarla başlayacak olan bu yatırımın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ÇORUM’UN SÜTÜNÜ İŞLEYECEĞİZ”

Kooperatif Başkanı Fatma Nur Şenol’da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kendi üyelerimizin ürettiği ve Çorumlu diğer üreticilerimizden toplayacağımız çiğ sütün işlenmesi ve katma değerli süt ve süt ürünlerine dönüştürülmesi amacıyla modern, hijyenik ve mevzuata uygun bir süt işleme tesisini kurmak için bugün yola çıkmış bulunuyoruz. Tesisimizde başlangıçta beyaz-kaşar-örgü peynir, yoğurt, ayran, tereyağı ve lor çeşitleri olmak üzere bölgesel talebe uygun ürünlerin üretimini planlıyoruz. Günlük 10 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olacak yatırımımızla, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını sağlayarak kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmayı, kooperatifimizin sürdürülebilir gelir elde etmesini temin ederek, ilimizdeki küçük ölçekli süt üreticilerinin ürünlerini değerinde değerlendirmeyi, süt ve süt ürünlerinde kayıtlı, güvenli ve standartlara uygun üretim yaparak yerel ürünleri markalaştırmayı amaçlıyoruz. Üretimimizin önemli bir kısmını yerel pazara sunmayı ve ayrıca kurumsal satış ve e-ticaret kanalları üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz. Yardım ve desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, milletvekillerimize, kamu kurumlarımızın yetkili ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.”

GÜRSEL ŞENOL VE MEHMET AKİF YÖRÜK’E TEŞEKKÜR

Projede emeği geçen Ziraat Yüksek Mühendisi Gürsel Şenol ile Prof. Dr. Mehmet Akif Yörük’e de teşekkür eden Şenol, “Proje öncesinde çiftçilerimize besi sığırcılığı, süt hayvancılığı ve sürü yönetimi eğitimleri düzenlenerek destek sağlandı. Kurslara aktif katılım gösteren yetiştiricilerimizle birlikte sütlerimize katma değer oluşturmak amacıyla kadın kooperatifi kurduk. Arazi ve resmî işlemlerin ön hazırlıklarına 2023 yılında başladık. Son 1,5 yıldır ise projenin yazılması ve teknik çizimlerin hazırlanması sonucunda bugünlere ulaştık. Kooperatifimize ve projemize emeği geçen Ziraat Yüksek Mühendisi Gürsel Şenol ile Prof. Dr. Mehmet Akif Yörük hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

İMZALAR ATILDI

Hibe sözleşmesi, TKDK adına Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ile Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Nur Şenol, Başkan Yardımcısı Bilge Hoşgör ve Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Kurt Kara tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.

MODERN BİR SÜT İŞLEME TESİSİ KURULUYOR

Sözleşmeye göre 18 ayda tamamlanacak olan proje kapsamında, 1.369,70 metrekare kapalı alana sahip modern bir süt işleme tesisi inşa edilecek. Tesiste 322 metrekare idari bölüm ile toplam 871,43 metreküp hacme ve 40 kW soğutma kapasitesine sahip beş soğuk oda yer alacak.

Prefabrik taşıyıcı sistemle kurulacak tesiste çevre düzenlemesi kapsamında sert zemin uygulamaları ve panel çit çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca ürün ve iş güvenliğini artırmak amacıyla alarm, kamera ve kayıt sistemlerinden oluşan güvenlik altyapısı kurulacak.