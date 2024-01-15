Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) açıldı. Fuarda Kariyer Buluşmalarına konuk olan Makenas-Makina ve Enerji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, “Hızla Değişen Dünyada Girişimcilik” konusunda konuşma yaptı.

MAKENAS VE DUDUOĞLU STANT AÇTI

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Çorumlu firmalar Makenas-Makina ve Enerji A.Ş ile Duduoğlu Çelik Döküm A.Ş stant açtı.

ALİ DOST KARİYER BULUŞMALARININ KONUĞU OLDU

Fuarda ayrıca kariyer buluşmaları da gerçekleştirildi. Kariyer buluşmalarına konuşmacı olarak katılan Makenas-Makina ve Enerji A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, “Hızla Değişen Dünyada Girişimcilik” konusunda girişimcilik dünyasındaki hızlı değişimleri ve bu değişimlere adapte olmanın yollarını anlattı.

‘KENDİ SEKTÖRÜMÜZDE SAYILI FİRMALARDANIZ’

Türkiye’de kendi sektörlerinde sayılı firmaların içinde olduklarını belirten Ali Dost, “Karadeniz bölgesinde ihracat yapan firmalar arasında 300 firma arasında 7’nci sıradayız. Yaklaşık 70 kişiyi istihdam ediyoruz” dedi.

‘GİRİŞİMCİLİĞİN GENLERLE BULAŞTIĞINA İNANIYORUM’

Girişimcilik ruhunun insana aileden geldiğini ifade eden Dost, “Çocuğunuzu çok sevin ama altın tepside yetiştirmeyin. Onu yetiştirirken zorluklara alıştıracaksınız. Girişimciliğin genlerle bulaştığına inanıyorum. Girişimcilik ruhu insana ailesinden geliyor. Anne baba ne iş yapıyorsa çocukta o işe yöneliyor. Çocuklarınızı yaz dönenimin de mutlaka el becerilerine göre bir esnafın yanına çırak olarak verin. Bu şekilde hayata hazır hale getirmek lazım. Hayatı öğrenmelerine katkı sağlar” diye konuştu.

‘MÜŞTERİYLE DİJİTALDE DEĞİLDE YÜZ YÜZE YAPILAN GÖRÜŞME DAHA ETKİLİ OLUYOR’

Yüz yüze görüşerek yaptıkları satış başarısını dijitalde hiçbir zaman sağlayamadıklarını aktaran Dost, “Girişimcilik dünyada şuan dijital ortamda. Bütün girişimcilik sanal ortamda. Yaptığımız işle ilgili burayı da kullanmak zorundayız. İnsanlar yüz yüze görüşmeye, ikili ilişkilere önem verir hale geldi. Ruhumuzu kaybediyoruz. Dijital ve sanal ortamda o ruhu ve sevgiyi hissedemiyor insanlar. Bir iş sahibi hiçbir zaman müşterisine uzak olmamalı, göz temasında olmalı. Bunu yaptığı zaman müşterisini kaybetme şansı yok.

Biz firma olarak her yıl yüzlerce müşteri kazanalım istemiyoruz. Mevcut müşterileri korumak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Referans odaklı iş yapıyoruz. Referans olmadan iş yapamıyoruz. Dijital ortamda da müşteri ile o ruhu yakalayamıyoruz. Yüz yüze görüşerek yaptığımız satış başarısını dijitalde hiçbir zaman sağlayamadık” şeklinde konuştu.

ÇORUM TSO HEYETİNDEN ZİYARET

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum OSB Müdürü Özgür Yalçın, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nilüfer Akın, Doğan Keskin, Muharrem Sarıaslan ve Ömer Altıkardeş, Kadın Girişimciler İl Başkanı Zeynep Yarımca ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri de fuara katılarak Çorumlu firmaları ziyaret ettiler.