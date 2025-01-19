Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Çorum Coğrafi İşaretli Ürünlerle Gelişiyor” projesi ile Çorum’un sahip olduğu coğrafi işaret potansiyeline sahip ürünlerinin tespit edilmesi ve tescil ettirilmesine yönelik önemli bir adım atılıyor.

Proje kapsamında Çorum Valiliği’nde, “Coğrafi İşaret Dosya Hazırlama” eğitimi düzenlendi.

Yetkin Patent & Danışmanlık Genel Müdürü Belgin Sağdıç tarafından verilen eğitime ilgili kurumlardan ve ilçelerden görevlendirilen personel katıldı.

Eğitimin ardından, Merkezde AB ve Dış İlişkiler Bürosu, ilçelerde ise kaymakamlıkların koordinatörlüğünde belediyeler, tarım müdürlükleri, halk eğitim merkezleri, kooperatifler ve ilgili derneklerin katılımıyla oluşturulan Coğrafi İşaret Tescil Komisyonlarının çalışmaları ile il genelinde coğrafi işaret potansiyeline sahip ürünlerin tespiti yapılarak tescil dosyalarını hazırlama süreci başlatıldı.

Proje kapsamında kurulan Coğrafi İşaret Tescil Komisyonları, tescil süreçleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Projeyle, coğrafi işaretli ürünlerin arttırılarak ilin ekonomisine, turizm faaliyetlerine ve tanıtımına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Son iki yılda Valilik koordinasyonunda sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları sonucunda, Çorum’daki coğrafi işaretli ürün sayısı 8’den 22’ye yükseldi. Ayrıca 44 ürün için de tescil başvurusunda bulunuldu. Çorum’un şu ana kadar tescil ettirilen coğrafi işaretli ürünleri ise şunlar: Çorum Leblebisi, İskilip Dolması, İskilip Turşusu, Oğuzlar Cevizi, Kargı Tulum Peyniri, Çorum Kuru Mantısı, İskilip Ramazan Keşkeği, Alaca Mor Soğanı/Alaca Moru, İskilip Çileği, Kışlacık Pırasası, İskilip Tokmaklı Kağnı, İskilip Sirke Salatası, Alaca Çılbır Yemeği, Alaca Borana Yemeği, Alaca Cızlağı, Alaca Yanıç Böreği, Alaca Yarma Aşı, Alaca Hingali, Alaca Camili Kilimi, Çorum Yırtma Yemeği, Osmancık Kapari Turşusu ve Osmancık Yırtmaç Yemeği.”

Ayrıca Çorum Leblebisi için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Başvuru çalışmaları da devam ediyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin, Çorum’un ve ilçelerin tanıtımı ve markalaşmasının yanı sıra yerel ürünlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değer kazanması açısından da önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)