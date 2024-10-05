ÇOKİŞ, işçi ve işvereni bir araya getirerek bu zamana kadar 3 bin kişiye istihdam sağladı.

2020 yılında kurulan ve yaptığı firma ziyaretleriyle önemli bir misyon üstlenen Çorum Belediyesi ÇOKİŞ kariyer şehrin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz ÇOKİŞ birimimiz işveren ve iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Görevli arkadaşlarımız işyeri ziyaretleri de yaparak doğru kişinin doğru yerde çalışmasını amaçlıyor ve işletmelerin ihtiyacı olan elemanı bilgi bankasından tespit ederek işveren ile buluşturuyor. 4 yıl gibi bir sürede 3 bin kişinin iş bulmasına yardımcı olduğumız için mutluyuz.” dedi.