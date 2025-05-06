Ahlatcı Çorum FK’nın sezonun evindeki son maçında Urfaspor karşısında aldığı galibiyetin sevinci buruk oldu. Kırmızı Siyahlı takım Urfaspor’un bu mağlubiyetin ardından ligden düşmesinin kesinleşmesi nedeni ile maç sonu sevinmedi. Urfaspor’lu futbolcuların ise üzüntüleri büyük oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın uzatma dakikalarında Suat’ın ayağından bulduğu golden sonra saha içindeki futbolcuların yukardaki gibi yere yığıldılar ve büyük hüzün yaşadılar. Yedek kulübesinde de aynı hüzün ve üzüntü vardı. Ligden düşmesi kesinleşen sarı yeşilli takımda teknik heyet ve futbolcular büyük üzüntü yaşadılar.