Çorum Belediyesi, Çomar Barajı mesire alanında yürüttüğü çalışmalarda sona geldi. Son dokunuşların yapıldığı mesire alanının şimdiden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Çomar Barajı mesire alanının doğal güzelliğini korumak üzere çalışma başlatan Çorum Belediyesi, bölgeyi vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçireceği bir alana çevirdi.

Baraj çevresinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çomar Barajı mesire alanının, ağaçlandırması, kamelyaları, çere düzenlemesi ve aktivite alanlarıyla Çorum'a yakışır hale getirdiklerini söyledi.

Çomar Barajı mesire alanının hafta sonları piknik yapmak için tercih edilen mekânlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, "Çevre düzenlemesi, oturma gurupları, kamelyalar ve barbekü yerleriyle burayı vatandaşlarımızın piknik yapıp dinlenmek için rahatlıkla kullanabilecekleri bir mesire alanı haline getirdik." dedi.

LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ

Baraj etrafında yaptıkları düzenlemenin yalnızca mesire alanıyla sınırlı olmadığını da dile getiren Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımızın fidanlık olarak bildiği kısmı lavanta bahçesine çevirdik. Hemşehrilerimiz lavanta kokularının içerisinde de güzelce vakit geçirecekler. Hemşehirilerimiz suyun ve yeşilin güzelliğini buradan görecekler." dedi. (Haber Merkezi)