MURAT ÇETİN

2017 yılında Tıp Fakültesi’ne öğrenci kabulüne başlayan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi.

6'ncı sınıfta öğrenim gören 92 intörn doktor, mezuniyet töreninde yemin etti.

Kuzey Kampüsü 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, CHP İl Başkanı Ümit Er, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, akademisyenler, öğretim görevlileri, tıp fakültesi öğrencileri ile velileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli; “Fakültemiz 2006 yılında kuruldu, 2009 yılında da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk öğrencilerimizi aldık. Çorum için milat ise 2017 de ilk öğrencilerimizi almamızla başladı. 62 öğrenci ile başlayan hikayemiz şu anda 800 öğrenci ile İkbalkent Kampüsü ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. İkbalkent kampüsümüz ilk 3 yıl öğrencilerimizin hizmetinde. Her tıp fakültesinin olmazsa olmazı eğitim hastanesidir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Çorum Devlet Hastanesi ile afiliye olduk. Hastanemiz Çorum ve çevre illere sağlık hizmeti yanında öğrencilerimize de eğitim yuvası olarak görev görmekte. Ayrıca çeşitli uzmanlık dallarında mezuniyet sonrası TUS sınavı ile fakültemiz bölümlerini kazanan 166 uzmanlık öğrencimiz mevcut. Şimdiye kadar da 30 asistan hekimimiz uzmanlığa hak kazanarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapmaktalar. 17 profesör, 39 doçent, 61 dr öğretim üyemiz ile hem eğitim hizmeti hem de hastanemizde Çorum ve çevre illerine sağlık hizmeti veriyoruz. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin büyümesinin buradan yetişen öğrencilere asistanlara daha büyük katkı sağlayacağını biliyoruz bu nedenle de başhekimliğimiz nezdinde Bakanlığımıza teşekkürü bir borç biliyorum. İşte verdiğimiz bu eğitim hizmeti meyvelerini vermeye başlıyor, kıymetli öğrencilerimiz yoğun geçen yılların ardından mezun oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler arasında dereceyle bitiren öğrencilere ‘Başarı Belgesi’ni Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri verdi.

Daha sonra Tıp Fakültesi birinci Tolga Tanrıverdi ismini kütüğe çakarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Tören mezun olan öğrencilerin yemin etmesiyle sona erdi.