Çorum Valisi Ali Çalgan, Boğazkale'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık önünde Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Belediye Başkanı Adem Özel ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Çalgan, burada Kaymakam Yıldız'dan ilçede yürütülen kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ardından Boğazkale Belediyesini ziyaret eden Çalgan, burada Belediye Başkanı Adem Özel'den belediye hizmetlerinin yanı sıra talepler hakkında bilgi aldı.

Çalgan, daha sonra Hitit Köyü'nde yer alan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezini ve Puduhepa Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Boğazkale Belediyesince kurulan Gençlik Merkezi açılışını gerçekleştiren Çalgan, vatandaşlarla sohbet etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da katıldı.