Çomar Barajı’nda yol genişletme çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, bölgenin ulaşım altyapısı daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor.

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan birinci etapta, mesire alanlarının bulunduğu güzergâhta bordür, asfalt ve peyzaj düzenlemeleri yapılmış; kamelyalar, barbekü alanları, oturma grupları ve çeşitli aktivite alanları vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Bu etapta toplam 1.750 metre uzunluğunda yol tamamlanmıştı.

İkinci etapta ise yine 1.750 metrelik alanda yol açma ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çomar Barajı çevresinde 14 metre genişliğinde modern bir yol hizmete sunulacak. Her iki etabın tamamlanmasıyla toplam 3,5 kilometrelik bir ring hattı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni yol güzergâhında vatandaşların oturma bankları, kameriyeler ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Ayrıca yol boyunca bisiklet yolu ve yürüyüş parkuru da yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, bölgede hem daha güvenli bir ulaşım imkânına kavuşacak hem de doğayla iç içe piknik yaparak keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak.