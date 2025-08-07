Çorum’da bir kişi uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre M.D., Çöplü Mahallesi Uç Sokak’ta ismi öğrenilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Üzerine 2 el ateş edildiği öğrenilen M.D., saldırıyı yara almadan atlatırken, silahtan çıkan mermiler sokak üzerinde bir eve isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince olay yerinde inceleme başlatılırken M.D. ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.
Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Muhabir: Atila Çiğdem