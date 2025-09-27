Çorum’a Özgü Kelimeler başlığı altında yaptıkları röportaj ile ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan Çorumsal Gençlik(ÇORGEN) ekibi, Çorum’un değerlerinden halk ozanı Aşık Rıfat Kurtoğlu’nu ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Aşık Rıfat Kurtoğlu, hem aşıklık geleneği hem de sanat hayatı boyunca yaşadığı hatıraları gençlerle paylaştı.

Aşık Kurtoğlu, sohbet sırasında gençlere kendi tecrübelerinden örnekler vererek, aşıklık geleneğinin Anadolu’nun kültürel kimliğinde taşıdığı öneme dikkat çekti.

ÇORGEN ekibi daha sonra Kurtoğlu’nun hayatını ve eserlerini konu alan kitabın yazarları İbrahim Gösterir ve Yıldırım Kaya’yı ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde aşıklık geleneği ve Kurtoğlu’nun hayatı üzerine sohbet edildi.

Öte yandan, Anadolu’daki sanatçılar ve âşıklarla ilgili yapılması planlanan özel program için de bu buluşma kapsamında çekim yapıldı.