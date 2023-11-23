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İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri hemşehrimiz Salim Çoruk'un ablası Hülya Ayin Çoruk vefat etti.

Çorum nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'da ikamet eden, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk'un ablası, Alparslan Bıyık ve Haydar Etli’nin baldızı Hülya Ayin Çoruk, bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Bahçeşehir Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Boğazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.