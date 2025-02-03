Çorum 6.Noterliği İnönü Caddesi numara 162/B ( Hastane yolundaki yeni Vergi Dairesi yanında Çorum halkına hizmet vermeye başladı.

ÇORUM 6.NOTERİ AYŞE ERDOĞAN GÖDE OLDU

Çorum 1.Noteri Ayşe Erdoğan Göde Çorum 6.Noterliği’ne atanırken, Çorum 2.Noter Başkatibi Ebubekir Bulat’ta Çorum 6.Noterliğinde Başkatip olarak görevine devam ediyor.

Otopark sorunu ve trafik sıkıntısının olmadığı Çorum 6.Noterliği ile bölgede bulunan galerici esnafı, traktörcü esnafı, organize sanayi esnafı, buğday pazarı esnafı, hal esnafı, gıda toptancıları esnafı, kamyon garajı esnafının noter sorunu çözüme kavuştu.