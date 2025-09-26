Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED), TÜRKONFED iş birliğiyle “Rekabetçi Kentler Çalıştayı” düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen çalıştaya Borsa Başkanı Naki Özkubat, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Özden Yalçın, OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Semrin Kaleli, STK temsilcileri, iş dünyasının temsilciler ile genç ve kadın girişimciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, Çorum’un 80’ler ve sonrasındaki liberalleşme, hızlı sanayileşme, girişimcilik ruhu, ihracata açılımla örnek gösterilen şehirlerden biri olduğunu ancak bugün ‘Anadolu Kaplanı’ ünvanından bir tık uzakta olduğunu söyledi.

‘ÇORUM ANADOLU KAPLANI ÜNVANINDAN BİR TIK UZAKTA’

Çorum’un savunma sanayi ve rafineri sektöründe yaptığı atılıma dikkat çeken Kaleli; “Bugün Anadolu Kaplanları denilince Çorum bir tık sonra geliyor. Eskiden Çorum, Gaziantep, Konya, Bursa gibi illerle ekonomik rekabet ediyordu. Şimdi savunma sanayi ve rafineri sektöründe adımızı altın harflerle yazmaya başladık ancak makine sanayi başta olmak üzere diğer sektörler için aynı durumda değiliz. Bu gücümüzü kaybettiğimiz anlamına da geliyor.” dedi

‘Bugün savunma sanayinde, makine sanayinde, gıdada, eğitimde, enerjide farklı alanlarda her birimiz güçlenirken aynı zamanda Çorum’da birbirimizi yukarıya çekiyoruz.’ diyen Kaleli; “Eskiden Anadolu’da her yıl en iyi mısır yetiştiren çiftçiye ödül verilmiş. Yıllarca boyunca her yıl aynı çiftçi birinci olmuş. İlginç bir şekilde her yarışmadan sonra da ödül aldığı mısır tohumlarını komşu tarlaların sahiplerine dağıtırmış. Nedeni ise kaliteli mısırı komşuları sayesinde üretmekmiş. ‘Eğer komşularım kötü mısır yetiştirirse benim ürünüm de bozulur’ anlayışıyla en iyi ürünü yetiştirmek için komşularımın da en iyisini yetiştirmesi gerekiyor’ gözüyle bakıyormuş. İşte bu hikaye rekabetçiliğin özünü çok güzel anlatıyor. Rekabetçilik yanlızca bireysel başarı değil, aynı zamanda hep birlikte yükselebilmektir. Bugün savunma sanayinde, makine sanayinde, gıdada, eğitimde, enerjide farklı alanlarda her birimiz güçlenirken aynı zamanda Çorum’da birbirimizi yukarıya çekiyoruz. İşte bu sinerji Çorum’u yeniden rekabetçi kılacak en önemli avantajıdır.” ifadelerini kullandı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Genel Müdürü Can Selçuki ise bu tür çalıştaylar için il il gezdiklerini ve illerin iş dünyasındaki temel sorunlarını masaya yatırdıklarını belirterek, Çorum’da da aynı şekilde farklı sektörden iş dünyasının temsilcilerini dinleyerek Çorum’un temel sorunlarını ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

Çalıştayda, bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler, ekonomik gelişim fırsatları ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu masaya yatırıldı.