Çorum Belediyesi ve Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı görsel sanatlar öğretmenleri ile öğrencilerinin katkılarıyla Çorum-Afşin “Kardeşlik Sergisi” açılacak.

6 Şubat 2023’te 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümü dolayısıyla Çorum’da “Kardeşlik Sergisi” açılacak.

Park AVM’de gerçekleşecek olan sergi 24 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de açılacak ve iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte, Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı görsel sanatlar öğretmenleri ile öğrenciler tarafından hazırlanan deprem konulu eserler sergilenecek.