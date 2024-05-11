Eğitim Gücü Sen Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer ile sendika yöneticileri ve üyeleri, İstanbul’da, Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ın, bir öğrenci tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, bu tip saldırıların bireysel olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun haline geldiğine dikkat çektiler.

“Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz.” diyen Ahmet Ölçer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor.”

“Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz."