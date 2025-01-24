Çorum'dan Ankara'ya gideceklerin ulaşımlarını daha rahat ve kolay sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapımına başlandı

101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacak otoyol toplam uzun 120 kilometre olacak.

Proje kapsamında güzergah üzerinde 7 kavşak, toplam uzunluğu 3 bin 656 metre olan 4 tünel, 3 bin 652 metrelik 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak.

Otoyol ile bölgedeki trafik akışını hızlandırarak güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunulacak.

Bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen proje, aynı zamanda lojistik sektöründe de önemli bir gelişme sağlayacak. Bölgedeki sanayi ve ticaret faaliyetlerinin artmasıyla, otoyolun sağladığı ulaşım kolaylıkları, iş dünyasının büyümesine katkı sağlayacak.

Yetkililer, projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanması için titizlikle çalışıldığını ifade etti. Otoyolun tamamlanmasıyla birlikte, özellikle taşımacılık sektöründeki iş yükünün azalması ve trafik yoğunluğunun düzenlenmesi bekleniyor.