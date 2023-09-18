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Türk Kızılayı Derneği Çorum Şubesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Dünya Temizlik Günü ile birlikte doğaya katkı sağlamak istediklerini ve bunu içinde farkındalık etkinliğini gönüllü gençlerle düzenlediklerini kaydeden Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, “Dünya Temizlik Günü nedeniyle Çorum Barajında tüm Kızılay ekibi ile birlikte bir temizlik çalışması yaparak farkındalık sergilemek istedik. Genç arkadaşlarımız kurum temsilcilerimizle beraber baraj ve çevresinde atıkları topladılar. Bu etkinliği düzenleyerek vatandaşlarımıza çevremizi temiz tutmamız konusunda bir mesaj vermek istedik. Bizler nasıl evlerimizi iş yerlerimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmak zorundayız” dedi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Yıldırım, "Gelecek nesillere daha temiz, güzel bir çevre miras bırakmak her bireyin vazifesi ve sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Toplanan çöpler, görevliler tarafından belediye araçlarına yüklenerek geri dönüşüm merkezine gönderildi.