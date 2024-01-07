Çorum Barosu’nun 72.kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Anitta Otel’de düzenlenen etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı, avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.
Program kapsamında stajını tamamlayan avukat Burak Ölçer ve Aslıhan Firdevs Özsağlam’a avukatlık ruhsatını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı verdi.
Ardından meslekte 40 ve 50.yılını dolduran avukat Muharrem Özer, Mehmet Solmaz, Mahmut Bayatlı, Asuman Tolun, Fahri Azkur, Adnan Çırakoğlu, Hamit Sade ve Osman Nuri Dinçer’e plaketleri verildi.
Programın sonunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, stajyer avukatlarla söyleşi gerçekleştirdi ve stajyer avukatların sorularını yanıtladı.