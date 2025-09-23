Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması Finali’nde Çorum Barosu Türkiye 6’ncısı oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından 20-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen finallerde Çorum Barosu’nu temsil eden Av. Seher Gül Erdal, Av. Melih Serdar Kaplan ve Av. Taha Eren Uçar isimli stajyer avukatlar gösterdikleri performans ile Türkiye 6’ncısı oldular.

Final programına katılım sağlayan Baro Başkanı Turan Kalıpcı, meslektaşlarına teşekkür ederek, “Çalışmalarımızda emeğini ve desteğini esirgemeyen değerli eğitmen meslektaşlarımıza, çalışma ekibine, özveri ve gayretleriyle bizleri gururlandıran ve baromuzu başarı ile temsil eden sevgili stajyer avukatlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.