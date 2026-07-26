Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yönetim kurulu üyeleri ve stajyer avukatlarla birlikte, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili, önceki dönem Çorum Barosu Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kenan Yaşar ile bir süre görüşen heyet, nazik kabulü ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından Anayasa Mahkemesi Koordinatör Raportörü Ömer Gedik tarafından stajyer avukatlara "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu eğitim semineri verildi.

Seminerde, bireysel başvuru sürecine ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşan Ömer Gedik, stajyer avukatların sorularını da yanıtladı.