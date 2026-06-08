Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükseldi.
İstanbul'da oynanan Final Four karşılaşmalarında başarılı bir performans ortaya koyan temsilcimiz, Çorum basketbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı.
Sezon boyunca sergilediği mücadeleyi Final Grubu'nda da sürdüren Çorum Belediyesi Basketbol Takımı, elde ettiği sonuçlarla 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Muhabir: Yüksel Basar