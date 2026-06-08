Arca Çorum FK’da yeni sezon yapılanmasında ilk isim Tahsin Tam oldu. Tecrübeli teknik adam kırmızı siyahlı takımda Genel Koordinatör olarak görev yapacağı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımda 22-23 sezonunda 2. ligde ilk kez görev alan ve aynı sezon Arca Çorum FK ile şampiyonluk yaşayarak 1. lige yükselen Tahsin Tam 24-25 sezonunda ilk haftalarda görev yaptıktan sonra ayrılmış ardından Keçiörengücü ve Vanspor takımlarında Teknik Direktör olarak görev yapmıştı.

Bu sezon başında yeniden Arca Çorum FK Teknik Direktörü olarak görev yapan ve ilk altı haftada dört galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Tahsin Tam İstanbulspor deplasmanındaki mağlubiyetin ardından ayrılık kararı alınmıştı.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın kulübün sahibi Savaş Balçık ile yaptığı görüşme sonunda yeni sezonda Arca Çorum FK’da Genel Koordinatör olarak görev yapacağı öğrenildi.

Savaş Balçık’ın yeni sezon yönetim ve diğer birimleri için çalışacakları isimleri belirlemek için yoğun bir çalışma içinde olduğu ve bu hafta içinde Çorum’a gelerek bu konularla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.