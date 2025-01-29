Çorum Belediyesi, 9 personel alımı yapacak.

Başvurular 28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında şahsen kabul edilecek.

İşte Çorum Belediyesi iş başvurusu detayları ve gerekli bilgiler…

Alım Yapılacak Kadrolar ve Kişi Sayıları

Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin yayınladığı ilana göre, şu kadrolara alım yapılacak:

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni: 3 kişi

Fen Bilgisi Öğretmeni: 2 kişi

Fizyoterapist: 2 kişi

Matematik Öğretmeni: 2 kişi

Bu pozisyonlar için gerekli şartları taşıyan adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilecek.

2025 Çorum Belediyesi İş Başvurusu Detayları

Başvuru Tarihleri: 28 Ocak 2025 - 30 Ocak 2025

Başvuru Yeri:

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)

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Valilik Karşısı, Kadeş Meydanı (Çorum Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi yanı)

Editör: Çorum Hakimiyet