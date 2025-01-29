Çorum Belediyesi, 9 personel alımı yapacak.
Başvurular 28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında şahsen kabul edilecek.
İşte Çorum Belediyesi iş başvurusu detayları ve gerekli bilgiler…
Alım Yapılacak Kadrolar ve Kişi Sayıları
Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin yayınladığı ilana göre, şu kadrolara alım yapılacak:
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni: 3 kişi
Fen Bilgisi Öğretmeni: 2 kişi
Fizyoterapist: 2 kişi
Matematik Öğretmeni: 2 kişi
Bu pozisyonlar için gerekli şartları taşıyan adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilecek.
2025 Çorum Belediyesi İş Başvurusu Detayları
Başvuru Tarihleri: 28 Ocak 2025 - 30 Ocak 2025
Başvuru Yeri:
Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)
Valilik Karşısı, Kadeş Meydanı (Çorum Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi yanı)