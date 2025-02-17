Çorum'da Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yere izmarit atanlara ceza yazılmaya başlandı.

'Temiz bir şehir için “Atma şu zıkkımı yere!” sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında zabıta ekipleri sigara izmaritini yere atanlara Kabahatler Kanunu'nun 32/1’inci maddesi gereğince 2 bin 953 lira idari para cezası kesiyor.

Bazı vatandaşlar uygulamayı doğru ve yerinde bulurken, bazı vatandaşlar ise yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden insanlara 'nereden ceza kesebilirim' anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor.