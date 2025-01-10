Çorum Belediyesi ile ÇEKVA arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilere 480 bin TL burs desteği sağlanacağı bildirildi.

Çorum Belediyesi ile Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) arasında burs protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ve Bağcılar Eski Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık da katıldı. Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen proje kapsamında, şehir dışında öğrenim gören Çorumlu öğrencilere maddi destek sağlanacak. Protokol gereği, Çorum Belediyesi, ÇEKVA'dan burs alan öğrencilere 480 bin TL nakdi yardımda bulunacak. Belediye Başkanı Aşgın, törende yaptığı konuşmada eğitime olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Çorum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İl dışında öğrenim hayatlarını sürdüren Çorumlu gençlerimizin sağlık, spor, eğitim, öğretim, kültür, sanat, doğa ve çevresel ihtiyaçlarının karşılanması için 480 bin TL'lik bir protokol imzaladık. Çorumlu öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak için çalışmalarına devam eden Çorum Eğitim ve Kültür Vakfımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ve Feyzullah Kıyıklık, Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti