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Çorum Belediye Meclisinin 2024 yıl analitik bütçesi dün yapılan meclis toplantısında görüşülerek kabul edildi.

Çorum Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısında 2024 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti.

Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2024 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi görüşülerek oylandı.

Bütçe hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2024 yılı bütçesinde gelirlerin 3 milyar 540 milyon TL, giderlerin 3 milyar 930 milyon TL, finansmanın ise 390 milyon olarak belirlendiğini söyledi.

Çöplü, gider bütçesinin yüzde 64’üne denk gelen 2 milyar 507 bin 833 liranın yatırımcı müdürlüklere ayrıldığını da ifade etti.

Gider bütçesinde 2 milyar 007 milyon 124 bin lira ile ilk sırada mal ve hizmet alımları yer alırken bunu 1 milyar 104 milyon 441 bin lira ile sermaye giderleri izliyor.

Gider bütçesinde, 334 milyon 368 bin lira personel giderleri, 200 milyon lira yedek ödenekler, 136 milyon 568 bin lira cari transferler, 75 milyon lira sermaye transferleri, 36 milyon 918 bin lira faiz giderleri, 35 milyon 581 bin lira ise SGK ödemelerine ayrılmış. Toplantıda bütçe kalemleri tek tek oylanarak kabul edildi.