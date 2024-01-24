Masa Tenisi Kadınlar 3. lig 2. etap müsabakaları Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Erkekler ve Kadınlarda 64 takımdan 350 sporcunun mücadele ettiği 3. lig 2. etap müsabakaları sonunda Gençlikspor erkek takımı üçüncü, Gençlikspor kadın takımı onuncu, Arenaspor ve Gençlikspor kadın takımı onuncu olarak tamamladı.

Erkekler A grubunda mücadele eden Arenaspor Mesu Kuşgöz, Muammer Kaya, Hüdaverdi Uğur, Bahaddin Ahısha, Musap Layık ve Osman Uğur Memik’li kadrosu ile Çorum’da yaptığı yedi maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile bu etap sonunda toplamda 15 maçta 7 galibiyet 8 mağlubiyet ve 22 puanla dokuzuncu sırada tamamladı.

Erkekler B grubunda mücadele eden Gençlikspor ise Mesut Murat Becer, Ege Bolat, Umut Baha Dursun, Ali Sait Akdoğan ve Hüseyin Ekmekçi’den oluşan kadrosu ile Çorum’da yaptığı yedi maçıda kazanarak bu etap sonunda lider Bahçelievler Belediyespor, Fenerbahçe ile birlikte 31’er puanla ilk üç sırayı paylaştı.

Kadınlar A grubunda mücadele eden Arena Gençlikspor bayan takımı ise Burcu Asel Tuncer, Elif Duru Becer, Asya Erçen, Öykü Çisem Tüzün ve Elif Nur Koçtan oluşan kadrosu ile Çorum’da yaptığı altı maçta iki galibiyet dört mağlubiyet alarak bu etap sonunda 18 puanla onuncu sırada tamamladı.

Kadınlar B grubunda mücadele eden Gençlikspor takımı ise Derin Mülazım, Nazlı Şahan, Nahit Bolat, Elif Sare Akdanalım, Eylül Ece Becer ve Arnisa Şeker’li kadrosu ile mücadele ettiği Çorum grubunda yaptığı maçlarrda bir galibiyet dört mağlubiyet aldı ve bu etap sonunda 18 puanla onunu sırada tamamladıı.