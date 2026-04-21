Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Çorum TED Koleji ve 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri kürsüye ambargo koydular.

Şampiyonada dört altın beş gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

17-19 Nisan tarihleri arasında Gaziantep’te yapılan Okul Sporları Paletli Yüzme Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonasında Deniz Ece Dugan üç şampiyonluk ile damga vurdu. Dugan 50, 100 ve 200 metre çift palet kategorilerinde üç altın madalya kazanan genç sporcu başarılarını bu şampiyonada da sürdürdü.

Beren Koldaş 500, 100 ve 200 metre paletlerde ise üç ikincilik kazanarak üç gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı. Asya Akoğlu 50 metre su üstünde altın 100 ve 200 metre su üstünde de Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 50 metre çift palette Taha Alp Ceylan ise dördüncü olarak bronz madalya kazandı.