Çorum’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kar yağışı, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmazken, Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladılar.

Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayollarında yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

KAR EN ÇOK ONLARA YARADI

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Okulların bahçelerinde çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaparak keyifli zaman geçirdi.