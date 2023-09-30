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Süleyman Akgül ve Metin Koç’un sahibi olduğu Çorum Bölge Veteriner Kliniği hizmete açıldı.

Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak Numara 65/A adresinde Çorum halkına hizmet vermeye başlayan Çorum Bölge Veteriner Kliniği’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Ümit Er, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler kliniği gezerek işletme sahipleri Süleyman Akgül ve Metin Koç’dan bilgi aldı.

Çorum Bölge Veteriner Kliniği sahiplerinden Süleyman Akgül, Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirterek, kliniklerinde endoskopi yardımı ile kapalı şekilde monitörize edilip, ağrısız, kansız, dikişsiz operasyon yaptıklarını söyledi.

Akgül, son derece hijyenik ortamda zengin ürün yelpazesine sahip olan modern kliniklerinde 3 veteriner hekim, bir teknisyen ve bir Ceo olmak üzere 5 kişi ile hizmet vereceklerini kaydetti.

Son teknolojik cihazlarla donatılmış klinikte koruyucu aşılama muayene, teşhis, tedavi hizmetlerinin yanısıra tanıya yardımcı olması için kan analiz cihazı, serum biyokimya cihazı, röntgen, endoskopi ultrason cihazları da kullanıyor.

Klinikte ayrıca yataklı kedi hasta servisi, yataklı köpek hasta servisi, pet otel ve pet kuaför bölümü, karantina odası, aşı odası, muayenehane ve ameliyathanenin mevcut olduğunu ifade eden Akgül, “Ameliyathanemizde endoskopi yardımı ile kapalı şekilde monitörize edilip, ağrısız, kansız, dikişsiz operasyonlar da yapılmaktadır. Bu ameliyat Türkiye’de sadece Çorum Bölge Veteriner Kliniğinde yapılabilmektedir” dedi.