‘İhracatta bölgede 1. olan Çorum bu proje

bittiğinde Türkiye’nin zirvesine oynayacak’

FATİH BATTAR

Kırıkkale-Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı'nın temel atma töreninde konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, bu proje ile ihracatta bölgesinde 1. olan Çorum’un Türkiye’nin zirvesine oynayacağını söyledi.

Çorumluların 100 yıllık hayallerinin gerçeğe döndüğü bir ana şahitlik ettiklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, “Bugün bölgemizin kaderinin değiştiği gündür” dedi.

İl Başkanlığı döneminden bu yana bu yatırımın Çorum’a gelmesi için çaba sarf ettiğini dile getiren Ahlatcı, “Bu proje ile sadece Çorum’un değil, Karadeniz Bölgesi’nin kaderi değişecek, bölge insanımzı konforlıu ve güvenli seyahatin yanında sosyo-kültürel fırsatları da beraberinde getirecek, Çorum hem sanayide hem de turizmde bölgenin yıldızı olmaya devam edecektir. İhracatta Karadeniz şampiyonu olan Çorum Türkiye’nin zirvesine oynayacak ve gerçekten Anadolu kaplanı olarak Türkiye’nin yıldız şehri olmaya devam edecek.

İl Başkanlığımdan bugüne hemşehrilerimizin en büyük hayali olan hızlı tren projesi için gösterdiğim çabayı hemşehrilerim de Allah’ta, bakanımızda bilmektedir.” diye konuştu.