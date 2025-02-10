Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2024 yılının Çorum çiftçisi açısından zor bir yıl olduğunu belirterek, mazot ve gübre desteklerinin acilen ödenmesi, hububat desteklerinin ödenmesi ve soğan üreticisinden alım yapılmasını istedi.

“2024 yılı Çorum çiftçisi için çileli bir yıl oldu.” diyen Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2024 yılında yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle %50’ye varan verim kaybı yaşandığına dikkat çekti.

Adem Özdemir, 2024 yılını ve buna bağlı olarak Çorum çiftçisinin durumunu özetlediği açıklamasında şunları ifade etti; “2024 yılı aşırı kuraklıktan dolayı Çorum çiftçimiz arpa, buğday, tritikale, yulaf, nohut ve mercimekte %50 ye varan verim kaybı yaşamıştır. Yine dolu afetinden dolayı da verim kayıpları oluşmuştur. Çiftcilerimiz soğan hasadını yapmış, depolara koymuş ancak ikinci ay olmuş yeterli ihracat açılmadığından soğan ürünlerini de satamamışlardır.

Sözün özü 2024 yılı çiftçilerimiz için çileli bir yıl olmuştur. Çorum çiftçimiz kuraklık ve dolu afetine karşı kaderim demiş küsmemiş ve arı misali araziye dağılarak 2025 yılı ekimini hazırlayıp üretimin devamlılığını sağlamıştır.

2024 yılında yaşanan verim kaybı ve sair sıkıntılarından dolayı yetkililerden istirhamımız, mazot ve gübre desteklerinin acilen ödenmesi, hububat desteklerinin ödenmesi, soğan için ihracatın acilen açılması, Devlet eliyle geçmiş (TMO yada Tarım Kredi Koop. soğan alımı yapılması) yıllarda soğan alımı yapıldığı gibi alım yapılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde binlerce ton soğan çöpe gidecektir. Yöremizde bir söz vardır; ‘Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.’ Çorum çiftçimiz zor durumdadır, gıdanın devamlılığını sağlamak için ve çiftçilerimizin gönlünü almak için ödemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz.”