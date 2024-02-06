Çorum Dağcılar Birliği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle yapılan deprem şehitlerini anma tırmanışına katıldı.

Çorum Dağcılar Birliği Kulüp Başkanı Elif Hasibe Erdem, etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada, “Bir yıl önce hepimizi büyük üzüntüye boğan, üzerinden geçen zamana rağmen acısı dinmeyen, 1500 sporcumuzun sahada arama-kurtarma ve sonrası da lojistik destekle yaraları sarmaya çalıştığı deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak için Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programına eklediği Kahramanmaraş ilimizin en yüksek dağı olan Berit Dağı Anma Tırmanışı tamamlandı. İki gün süren 13 saatte gerçekleşen bu zorlu tırmanışa İlimizden Çorum Dağcılar Birliği sporcusu ve aynı zamanda yöneticisi olan Ramazan Vural ve Mustafa Kuzu katılım sağlayarak faaliyeti başarıyla tamamlamışlardır. Bu anlamlı faaliyete katılan tüm sporcuları kutluyoruz” dedi.