Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü (ÇODAB) 27 Aralık 2023 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak Cumhuriyetin 100. yılında kuruluş sürecini tamamladı.

Çorum’da yaşayan Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından eğitimli dağcılar tarafından kurulan Çorum Dağcılar Birliği hem şehirde dağcılığın gelişmesini sağlayacak adımlar atmayı hem de şehrin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ÇODAB, hedefleri doğrultusunda zirve faaliyetleri, kaya tırmanışları, spor tırmanış, arama kurtarma faaliyetleri, doğa yürüyüşleri ve daha birçok dağcılık branşı içerisinde yer alan faaliyetler gerçekleştirecek.

ÇODAB’tan yapılan açıklamada, “Yeni sporcular yetiştirerek Türk dağcılığına, şehrimize ve ülkemize katkıda bulunacağız. Ayrıca şehrimizde spor tırmanış duvarımızın olmadığı, tırmanış duvarının yapılabilmesi için resmi makamlarla girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda yetkililerden desteklerini beklemekteyiz” denildi.

ÇODAB yönetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Çorum’a ‘spor tırmanış duvarı’ yapılması ile ilgili taleplerini ilettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.