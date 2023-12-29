İYİ Parti İl Teşkilatı düzenlediği basın toplantısı ile 5 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen aday tanıtım programında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, belediye başkan adaylarına başarılar diledi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 2. Bölge Koordinatörü Mecit Hazır ise 2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde parti olarak kendi adayları ile seçime katılacaklarını belirterek, başarı dileklerini iletti. İYİ Parti’nin açıkladığı 5 ilçenin belediye başkan adayı ise şunlar:

“Dodurga Alim Kısa, İskilip Aydın Aslan, Alaca Emel Aydoğan, Bayat Kemalettin Şahin, Kargı Cemil Sözen.”