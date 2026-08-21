Yeni Parti Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 81 ilde görevlendirilecek 30 bin güvenlik görevlisinin kontenjan dağılımına tepki gösterdi.

Çorum’a yalnızca 83 kişilik kontenjan ayrıldığını belirten Tahtasız, “Çorum’a yine haksızlık yapıldı” dedi.

Tahtasız, yaptığı açıklamada Çorum’a ayrılan kontenjanı komşu illerle karşılaştırarak dağılımda hangi kriterlerin esas alındığının açıklanmasını istedi.

“30 bin kişilik kontenjanda Çorum’a 83 kişi ayrıldı”

TYP kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin rakamları paylaşan Tahtasız, Tokat’a 336, Yozgat’a 297, Kastamonu’ya 187, Amasya’ya 180, Kırıkkale’ye 119 ve Çankırı’ya 104 kişilik kontenjan ayrıldığını ifade etti.

Yaklaşık 550 bin nüfusa sahip Çorum’a ise 83 kişilik kontenjan verildiğini kaydeden Tahtasız, bu dağılımın Çorum açısından adaletsiz olduğunu savundu.

“Çorum’da 500’e yakın okul var”

Çorum merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 500 okul bulunduğunu belirten Tahtasız, 83 kişilik görevlendirmenin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu dile getirdi.

Tahtasız, “Çorum merkez ve ilçelerinde MEB’e bağlı 500’e yakın okul var. Görevlendirilen kişi sayısı ise 83” ifadelerini kullandı.

“Hangi kriterlere göre dağılım yapıldı?”

Kontenjanların belirlenmesinde kullanılan kriterlerin kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Tahtasız, nüfus ve okul sayısı üzerinden örnekler verdi.

Tahtasız açıklamasında, “81 ile görevlendirme dağılımı yapılırken hangi kriterlere göre dağılım yapıldı bilmek istiyoruz. Şayet nüfusa ve okul sayısına göre dağılım yapıldıysa 342 bin nüfuslu Amasya’ya 180, 282 bin nüfuslu Kırıkkale’ye 119, 200 bin nüfuslu Çankırı’ya 104 kişilik kontenjan ayrılırken, 550 bin nüfuslu Çorum’a neden hepsinden daha az kontenjan ayrıldı?” diye sordu.

“Çorum daha ne kadar üvey evlat muamelesi görecek?”

Yeni Parti Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un kontenjan dağılımında hak ettiği payı alamadığını savunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çorum daha ne kadar üvey evlat muamelesi görecek sorusunu da hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyoruz.”