Çorum merkezli Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Katılım Bankası, Diyarbakır’da yeni şubesini açtı.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Katılım Bankası, Türkiye genelindeki fiziki hizmet ağını genişleterek 15 şehirde 28 şubeye ulaştı.

Daha önce İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Kocaeli, Mersin, Konya, Bursa, İzmir, Antalya, Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Adana ve Samsun'da şube açan Dünya Katılım, son olarak Diyarbakır şubesiyle birlikte şube sayısını 28'e yükseltti.

Ahlatcı bütün büyükşehirlerde Dünya Katılım Bankası'nı faaliyete geçireceğini açıklamıştı.

ÇORUM'A AÇMAYACAK!

Ahlatcı'nın banka şubesi açacağı iller arasında Çorum yer almıyor.