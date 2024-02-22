Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Türk eczacılığının geleceğini şekillendirecek yol haritasını hazırladıklarını belirtti.

Çorum Eczacı Odası olarak, Türk eczacılığının geleceğini şekillendirmek ve mesleğin geleceğe donanımlı, yetkin ve etkin bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir proje olan "Eczacılığın Yol Haritası"nı ortaya koyduklarını dile getirerek,

“Bu proje, eczacılık mesleğinin önümüzdeki 5, 10 ve 25 yıllık süreçte nasıl evrileceğini belirlemek için 40 ana madde üzerine şekilleniyor” dedi.

Yaptığı açıklamada projenin önemine vurgu yapan Erol Afacan, "Türk eczacılığının daha da ileriye taşınması ve mesleğimizin geleceğe hazırlanması adına bu kapsamlı projeyi hazırladık. Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiğimiz bu yol haritası, sektörümüzün gelecek stratejilerini belirlemek ve eczacılarımızı daha güçlü kılmak için önemli bir adımdır” dedi.

Projenin ana hatları hakkında bilgiler veren Afacan, “Eczacılık mesleğinin gelecek 5-10-25 yıllık strateji planlarından, meslek kanunlarının revizyon çalışmalarına, mesleğin pratisyen ve uzmanlık kavramlarına, 3 boyutlu yazıcılarla ilaç üretimlerine, eczacılıkta emeklilik sistemine, yerli ve milli ilaç etken madde girişimi, gibi 40 ana madde üzerinde şekillenen projenin detayları Çorum Eczacı Odası web sitesinde yayınlandı ve Türk Eczacıları Birliği'ne de iletilerek destek istendi. Proje, Türk eczacılığının geleceğine ışık tutarak sağlam adımların atılmasına katkı sağlamayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.