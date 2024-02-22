Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar ve Çorum’un sağlık alanında beklediği hizmetlere değindi.

AK Parti iktidarının 2003 yılında ortaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı için yirmi iki yılda çok yasal düzenleme yaptığını ama sorunların bitmediğini belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bu kanun teklifi de onlardan biri ama sorunları çözmeyecek. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın iflas ettiği ortadadır. Yapılan bu değişiklikler de iflası ertelemekten ibarettir. AKP iktidarında özel hastaneler mantar gibi çoğaldı, kamu hastanelerindeki tecrübeli doktorlar özel hastanelere geçti ya da yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Sayenizde devlet hastanelerinde uzman doktor yetersiz ya da yok. Böylece halkımızı özel hastanelere muhtaç ettiniz. Devlet hastanelerinde tıbbi malzeme yetersiz, birçok ilaç yok. "dönüşüm" diye askerî hastaneler kapatıldı. Kıtada ve gemideki askerî doktorların sayısı 2 binden 300'e düşürüldü. AKP döneminde işsizler ordusuna binlerce sağlık mezunu genç de eklendi. SMA, kanser gibi hastalığı olanlar, devletten destek göremeyince yardım kampanyalarına başvurmak zorunda kaldı” dedi.

“Bugün gelinen noktada hastanelerden randevu almak, ameliyat sırası bulmak, ultrason, MR çektirmek deveye hendek atlatmaktan daha zor” diyen Milletvekili Tahtasız, “Türkiye'nin her yerinde durum aynı. Çorum'un içinde bulunduğu durumu özetleyeyim: Çorum Devlet Hastanemiz yedi yıl önce yıkıldı. İhalesi üç ay önce yapılmasına rağmen bu sefer de yer teslimi yapılmadı. Yer teslimi bugün yapılmış olsa Çorum halkı üç yıl daha beklemek zorunda. 528 bin nüfusu olan Çorum halkı maalesef tek hastaneye muhtaç edildi. Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ olmak üzere 13 ilçemiz var. Uzman doktor olmaması sebebiyle ilçedeki vatandaşlarımız maalesef Çoruma gelmek zorundalar. Atamayla gelen doktorlarımız ilçelerde durmuyor, bir an önce tekrar buralardan ayrılma yollarını deniyor. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimiz var. Hâlâ liseden bozma kampüsü olmayan, kütüphanesi olmayan ve hastaneye uzak bir yerde eğitim öğretim görmek zorunda. Söz verilmesine rağmen Hitit Üniversitesi Güney Kampüsüne maalesef beş yıldır bir çivi dahi çakılmadı, ihalesi yapılmadı. Merkezde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz var. Gelin, görün ki Erol Olçok Araştırma Hastanesinde de uzman doktor yetersiz. Hastanemizde endokrin doktoru yok; dermatoloji, nöroloji, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, beyin cerrahi, göz, çocuk psikiyatrisi, kardiyoloji bölümleri yetersiz. Oysa bu bölümler bu hastaneyi hastane yapan ana bölümlerdir. Araştırma hastanesinde acil ameliyatlar dışında ameliyat olmanız, MR, ultrason sırası bulmanız tamamen torpile bağlı. Kısa bir süre önce hastaneye gittim, doktor sırası bekleyen hastalarımızı dinledim. Randevu alabilmek için sabahın 6.30'unda sıraya giriyorlar. Merkezî Hekim Randevu Sistemi maalesef çalışmıyor” ifadelerini kullandı.