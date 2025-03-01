Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ankara’da kafe ve restoranlarda tütün yasağına uyulup uyulmadığını denetledi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da farklı illerden gelen çapraz denetim elemanlarıyla kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.

Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Bakanlık ekipleri, çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Farklı illerden gelen ve "çapraz denetim elemanı" olarak adlandırılan tütün denetçilerinin Ankara'daki kafe ve restoranlarda gerçekleştirdiği kontrollerde sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair tutanak tutuldu.

Denetimler sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birim Sorumlusu İsmail Koçak, çapraz denetimin farklı illerdeki denetim ekiplerinin yer değiştirmesiyle yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.

Koçak, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleriyle Mücadele Kanunu'yla pasif içiciliğin önüne geçme adına mekanlarda kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulü tüketimi denetiminin Bakanlık tarafından yapıldığını dile getirdi.

Denetimlerde dikkat edilen hususlara ilişkin de bilgi veren Koçak, "İşletmede gerekli yasal uyarı levhası var mı? İşletmede sigara içiliyor mu? İçiliyorsa kapalı alanda mı? Bunu tespit ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olursa da gerekli cezayı uyguluyoruz." dedi.

"Sigara içilebilir alanın yüzde 50'den fazlasının açık olması lazım"

Kanuna göre kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten Koçak, "Kapalı alanın tanımı da şudur: İşletmenin sigara içilebilir alanının yüzde 50'den fazlasının açık olması lazım. Yan yüzeyler üstü sabit kapalıysa yan yüzeylerin yüzde 50'si açık olacak ya da yanları kapalıysa üstü tamamen açık olacak." diye konuştu.

Koçak, denetim yapılan işletmenin gerekli koşulları yerine getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. İşletme, kanun ve yasalara uygun bir şekilde davranıyor. Gerekli uyarı levhaları mevcut. 18 yaş altı çocuklara herhangi bir ikram yapılmıyor. Sigara içilebilir alanları da yasalara uygun. Herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Ekiplerimiz, sadece tutanaklarını tuttular. Yasaya uygun şekilde davrandıkları için de işletme sahiplerine teşekkür ettiler."

İsmail Koçak, olumsuz durumlardaki uygulamalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Eğer mekanda sigara içiliyorsa mekana ceza uygulanıyor. Bunun miktarı da 15 bin lira civarında. Bir de mekanda sigara ya da mamulünü tüketen vatandaş varsa bunlar da yine 1400 lira civarı bir cezayla karşılaşıyor. Biz tutanaklarımızı tutuyoruz daha sonra sıralı amirlerimizden geçerek mülki amirin onayına sunuyoruz. Çapraz denetimlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek."